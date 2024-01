Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr, Hohe Alkoholbeeinflussung

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Hauptstraße, Am Parkplatz vom ReWe-Markt. Zeit: Dienstag, 16.01.2024, 18:20 Uhr. Ein 45-jähriger ausländischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, seinen PKW VW Golf im öffentlichen Verkehrsraum geführt und anschließend sich auf dem Grünstreifen am Parkplatz vom ReWeE-Markt festgefahren zu haben. Die Überprüfung des 45-Jährigen ergab, dass dieser erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Eine gemessene AAK (Atemalkoholkonzentration) betrug 5,53 Promille. Der nun Beschuldigte wurde aufgrund der gemessenen AAK dem Krankenhaus in Northeim zugeführt und eine vorsorgliche stationäre Aufnahme erfolgte. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell