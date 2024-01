Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Sophienstraße

Zwischen Sonntag, 14.01.2024, 15:00 Uhr und Montag, 15.01.2024, 05:25 Uhr

NORTHEIM(da) - Ein bislang Unbekannter hat vermutlich in der Nacht zu Montag in der Sophienstraße einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das beschädigte Fahrzeug, ein Opel Adam, stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde vermutlich beim Vorbeifahren hinten links beschädigt, der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 2.000EUR. Hinweise bitte an die Polizei Northeim, Telefon 05551-7005-0.

