POL-NOM: Lasermessung - Elf Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Northeim (ots) - Northeim, OT Stöckheim, Martinstraße Dienstag, 16.01.2024, gegen 04:50 Uhr NORTHEIM(da) - Aus bislang Unbekannter Ursache kam es heute in den frühen Morgenstunden gegen 04:50 Uhr in Stöckheim in der Martinstraße zum Brand einer Scheune. Ein 55-jähriger Anwohner war durch austretenden Rauch und den einsetzenden Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden. Dieser begann im Bereich eines geparkten ...

