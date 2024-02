Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit wegen eines Parkplatzes eskaliert

Limburgerhof (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße zu einem lautstarken Streit zwischen einem 41-jährigen aus Neuhofen und einer 45-jährigen aus Ludwigshafen. Grund hierfür war wohl, dass die 45-jährige ihren Pkw unberechtigt auf einem Privatparkplatz abgestellt hatte. In dem Streitgespräch kam es dann zu gegenseitigen Beleidigungen und Bedrohungen. Beide Streithähne erwartet nun ein Strafverfahren. Zeugen des Vorfalls können sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt melden.

