Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verletzt aber keine Erinnerung + Tödlicher Verkehrsunfall + E-Scooter entwendet + Vandalismus auf Friedhof

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Verletzt aber keine Erinnerung

Aus dem Mund blutend und mit einer Kopfwunde kehrte ein 71-Jähriger aus Bad Nauheim am Sonntag, 17. September, wieder zu seiner Frau zurück, nachdem er gegen 21 Uhr kurzzeitig das Haus verlassen hatte. Was genau passierte ist bislang nicht bekannt, da sich der Senior nur an wenig erinnern kann. Offenbar hatte in der Ludwigstraße ein Auto neben ihm angehalten und ein Mann, beschrieben als "Hüne" mit mehrfarbigen T-Shirt, war ausgestiegen. Mehr ist nicht bekannt. Zur Behandlung seiner Verletzungen kam der Bad Nauheimer vorübergehend ins Krankenhaus. Ob der Unbekannte etwas mit den Verletzungen zu tun hat oder der Senior möglicherweise stürzte gehört zu den Fragen, auf die die Ermittler der Friedberger Polizei sich Antworten von Zeugen erhoffen: Wem ist diesbezüglich etwas in der der Ludwigstraße aufgefallen? Wer war der Mann, der möglicherweise Kontakt mit dem 71-Jährigen hatte? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Echzell: Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 49-jähriger BMW-Fahrer aus Gedern befuhr am Montag, 18. September, die B455 von Berstadt nach Nidda. Eine 80-jährige VW-Fahrerin aus Echzell befuhr die K183 von Echzell in Richtung der B455 und übersah ersten Erkenntnissen zufolge den von links kommenden BMW, als sie auf die B 455 einbog. Gegen 16.40 Uhr stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen und die 80-Jährige wurde aus dem Fahrzeug heraus geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen, an denen sie trotz der Maßnahmen der Rettungskräfte noch am Unfallort erlag. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die keine sofortige Behandlungsnotwenigkeit nach sich zogen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, den die Polizeibeamten beim VW auf 15.000 Euro und beim BMW auf 20.000 schätzten. Zur Klärung des Unfallhergangs nahm ein Gutachter vor Ort seine Arbeit auf. Die Straße Richtung Nidda war bis etwa 21 Uhr gesperrt.

Bad Nauheim: E-Scooter entwendet

Vom Schulgelände in der Straße Am Solgraben entwendeten Unbekannte einen angeschlossenen E-Scooter der Marke Segway im Wert von 600 Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Montag, 18. September, zwischen 11.40 Uhr und 13.10 Uhr, die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Niddatal-Ilbenstadt: Vandalismus auf Friedhof

Umgetretende und dadurch beschädigte Grablichter, ein herausgerissenes Holzkreuz sowie herausgerissene Blumen stellten Zeugen am Montag, 18. September, gegen 16.35 Uhr auf dem Friedhof im Friedhofsweg fest. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war am Samstag zuvor gegen 17 Uhr noch alles im normalen Zustand. Der entstandene Schaden liegt vermutlich im dreistelligen Bereich. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell