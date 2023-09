Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Rasches Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck wurde am 11.09. um 18:17 Uhr mit dem Stichwort "Garagenbrand" alarmiert. 10 Minuten zuvor waren die Einsatzkräfte gerade von einer Türnotöffnung zurückgekehrt. 30 Einsatzkräfte rückten mit sechs Fahrzeugen zum Einsatzort "Hinter dem Steenesch" aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war eine Anfahrt auf Sicht möglich. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine Doppelgarage vor, aus der deutlich Brandrauch hervorquoll und die direkt an ein Wohnhaus grenzte. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, nahmen die Einsatzkräfte eine Brandbekämpfung von zwei Seiten vor. Da sich das elektrische Garagentour nicht mehr öffnen ließ, setzte ein Trupp eine Rettungssäge ein, um sich von der Straßenseite Zugang zu verschaffen. Ein zweiter Trupp bekämpfte das Feuer von der Rückseite. Die Flammen konnten zügig gelöscht werden, auch ein Übergreifen auf den Pkw in der Garage konnte verhindert werden. Anschließend wurde der Bereich mit Lüftern entraucht, zudem wurden zwei Quadratmeter Dachhaut aufgenommen, um den betroffenen Bereich auf Glutnester zu kontrollieren. Nachdem keine weitere Gefahr mehr bestand und auch der Notdienst des Energieversorgers eingetroffen war, konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, übermittelt durch news aktuell