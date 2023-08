Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Brennt Rundballenpresse und Fläche

Osterholz-Scharmbeck

Die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck wurde am Dienstag, 22.08. um 16:51 Uhr mit dem Stichwort "Pkw-Brand" zur Westerbecker Straße alarmiert. Kurz danach wurde die Einsatzlage präzisiert: es brannte eine Rundballenpresse auf einem Feld und hatte die umliegende Fläche bereits entzündet. Das Feuer drohte sich schnell auszubreiten. Umgehend wurden die Ortsfeuerwehren Hülseberg, Pennigbüttel und Garlstedt nachalarmiert, um über zusätzliche Tanklöschfahrzeuge und weitere Einsatzkräfte zu verfügen. Bei Eintreffen der ersten Fahrzeuge bestätigte sich die Lage: die Rundballenpresse befand sich in Vollbrand und hatte eine Fläche von ca. 40x100m in Brand gesetzt. Die Einsatzkräfte begannen einen Löschangriff mit mehreren Schläuchen von der Westerbecker Straße aus aufzubauen, während das geländegängige Garlstedter Tanklöschfahrzeug das Feuer von der gegenüberliegenden Seite des Feldes bekämpfte. Nachdem sich das Feuer in der Fläche nicht mehr ausbreiten konnte, nahm ein Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung an der Rundballenpresse vor. Im weiteren Verlauf musste die Presse manuell geöffnet und der Inhalt kleinteilig abgelöscht werden. Um die notwendige Wasserversorgung sicherzustellen, fuhren Tanklöschfahrzeuge im Pendelbetrieb Löschwasser an die Einsatzstelle. Die Polizei sperrte für die Westerbecke Straße in dem betreffenden Bereich für die Dauer der Löscharbeiten. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz der vier Ortsfeuerwehren, die mit 10 Fahrzeugen und rund 45 Einsatzkräften vor Ort waren, beendet werden.

