FW Osterholz-Scharm.: Ungewöhnliche Tierrettung: Drachen vs. Reiher

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Zu einer ungewöhnlichen Tierrettung wurde die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck am Abend des 30.07. alarmiert. Anwohner bemerkten am Garlstedter Kirchweg einen Reiher, der sich in einem Baum verfangen hatte und sich trotz intensiver Bemühungen nicht selbst befreien konnte. Da sich das zunehmend erschöpfte Tier in rund 10m Höhe befand und sie selbst nicht helfen konnten, meldeten die Anwohner die Notlage um 20:12 Uhr über 112 der Leitstelle Bremerhaven. Diese alarmierte die zuständige Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck die mit Drehleiter und einem Begleitfahrzeug ausrückte. Ein Trupp näherte sich mit dem Drehleiterkorb dem Vogel und konnte diesen vorsichtig sichern. Es stellte sich heraus, dass eine Drachenschnur dem Tier zum Verhängnis geworden war. Diese hatte sich um Füße und einen Flügel gewickelt. Die Einsatzkräfte beseitigten die Schnur aus dem Baum und brachten den Reiher in eine Decke gewickelt auf den Boden. Dort wurde das Tier behutsam von der restlichen Schnur befreit. Die Mitarbeiter eines nahen gelegenen Tierparks übernahmen den erschöpften Reiher zur weiteren Betreuung. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach rund einer Stunde beenden und wieder einrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, übermittelt durch news aktuell