Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hoher Sachschaden

Soest (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen dem 9. Juni, 11 Uhr und dem 12. Juni, 9 Uhr, in eine Technologiefirma in der Straße Lange Wende einzudringen. Die Unbekannten gelangten vermutlich über ein Gerüst auf das Dach einer der Lagerhallen auf dem Betriebsgelände. Dort schnitten die Täter das Dach an verschiedenen Stellen auf, um vermutlich von außen zu überprüfen, ob sich potentielles Diebesgut in der Lagerhalle befindet. Außerdem beschädigten die Täter mehrere Fenster der Halle. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Unbekannten nicht in die Lagerhalle ein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

