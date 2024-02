Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mann will Bank nicht verlassen und leistet Widerstand

Speyer (ots)

Am Mittwoch, kurz vor 11 Uhr meldete ein Bankmitarbeiter einer Bankfiliale am Postplatz eine aggressive männliche Person, welche trotz Aufforderung die Filiale nicht verlassen wolle. Der 47-jährige Mann hatte seinen Bankgeschäften nachgehen wollen, welche ihm jedoch berechtigterweise nicht gestattet wurden. Er wurde deshalb von den eingesetzten Beamten aufgefordert die Bankfiliale zu verlassen. Auch der Aufforderung der Polizei kam der Mann nicht nach, weshalb er von den Polizisten hinausgeleitet werden sollte, hiergegen sperrte sich der Mann jedoch. Daraufhin wurde er zunächst mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht, im weiteren Verlauf sollten ihm Handfesseln angelegt werden. Auch hiergegen sperrte sich der 47-Jährige massiv, konnte jedoch nach erneutem Einsatz einfacher körperlicher Gewalt gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Der Mann wurde bis in die Abendstunden in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz wurde der Mann leicht verletzt, die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

