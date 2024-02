POL-PDLU: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet ca. 3800 EUR

Speyer (ots) - Am Dienstag, in der Zeit zwischen 4 - 16:30 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich im Vorbeifahren, einen ordnungsgemäß geparkten PKW in der Iggelheimer Straße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der beschädigte schwarze Citroen Kleinwagen war am rechten Fahrbahnrand, zwischen den Einmündungen der Straßen Am Spinnrädel und Im Erlich geparkt und wurde nahezu ...

