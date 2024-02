Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alleinunfall von alkoholisiertem Kleinkraftradfahrer

Speyer (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 6 Uhr wurde der Polizei durch Zeugen ein Roller in der Friedrich-Profit-Straße gemeldet, der zunächst Schlangenlinien fahrend aufgefallen und nach einer Berührung des Bordsteins zu Fall gekommen war. Der Fahrer hatte bei dem Sturz seinen Helm verloren, verletzte sich am Kopf und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle. Die eingesetzten Beamten trafen den 57-jährigen Fahrer im Nahbereich an und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie bei ihm Atemalkoholgeruch fest, der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Bei dem Sturz hatte sich der 57-Jährige am Kopf und am Knie verletzt, weshalb er für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde. Im Krankenhaus wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und durch die Polizei der Führerschein sichergestellt. Zu einem Fremdschaden oder Gefährdung anderer kam es nicht.

