Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nerenstetten - Von der Straße abgekommen

Am Montag landete bei einem Unfall bei Nerenstetten ein Mercedes im Acker.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr war eine 21-Jährige auf der L1232 von Langenau in Richtung Nerenstetten unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam die Frau nach rechts von der Straße ab. Der Mercedes überschlug sich mehrfach und landete im Acker. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Die Polizei Langenau ermittelt nun, wie es zum Unfall kam. Sie schätzt den Schaden am Auto auf 7.000 Euro.

Tipp der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

++++1100686 (BK)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell