Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Täter nach Wohnungseinbruch vorläufig festgenommen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Aufmerksame Zeugen verständigten am Freitagnachmittag (24.05., 16.40 Uhr) die Polizei, nachdem drei verdächtige Männer einen Wohnungseinbruch in der Niedickstraße in Greffen begangen hatten.

Unmittelbar nach dem zeitnahen Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten die drei Tatverdächtigen zu Fuß. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen, die auch durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers unterstützt wurden, konnten die drei Täter im Nahbereich vorläufig festgenommen werden.

Zuvor beobachteten Zeugen, wie sich das Trio gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses verschafft hatte und kurz darauf die Wohnräume wieder verließ. Die drei Männer (27, 28, 29) wurden im Anschluss, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld, einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ für zwei der Männer mit polnischer Nationalität (27, 29) einen Untersuchungshaftbefehl, da beide über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügen. Gegen den dritten Tatverdächtigen erging kein U-Haftbefehl. Der 28-jährige Mann aus Bad Laer wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell