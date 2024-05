POL-GT: Radfahrer leicht verletzt nach Kollision mit unbekanntem Autofahrer

Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - In der Sonntagnacht (26.05., 01.40 Uhr) verlor eine 68-jährige Rietbergerin an der Einmündung Detmolder Straße/ Eichenhofweg die Kontrolle über ihr Fahrrad in stürzte folgenschwer. Zuvor befuhr die Radfahrerin den Geh- und Radweg der Detmolder Straße in Richtung Ortskern Neuenkirchen. Beim Queren des Eichhofwegs kollidierte die 68-Jährige mit dem Bordstein, stürzte und verletzte ...

