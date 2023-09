Polizei Braunschweig

POL-BS: Hauseingangstür eines Journalisten erneut mit Farbe beschmiert.

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Westliches Ringebiet,

03.09.2023

Ein Braunschweiger wurde mit einem Schriftzug an seiner Haustür bedroht

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei in das Westliche Ringgebiet gerufen. Unbekannte Täter hatten einen mutmaßlich rechtsorientierten Schriftzug an die Haustür eines Journalisten geschmiert.

Es wird wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.

Der Tatort wurde aufgenommen und durch Kriminaltechniker des Zentralen Kriminaldienstes wurden Spuren gesichert.

Die Ermittlungen in diesem Sachverhalt werden durch den Staatsschutz geführt. Diese Ermittlungen sowie alle erforderlichen Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell