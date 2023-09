Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße

31.08.2023, 08.45 Uhr

Rentner wird Opfer eines Taschenraubs

Gestern Morgen wurde ein 68-jähriger Braunschweiger auf dem Parkplatz der dortigen ALDI-Filiale an der Celler Straße seiner Geldbörse beraubt.

Zuvor habe der Senior eingekauft. Nachdem er seinen Einkauf verstaut hat, sei er in sein Fahrzeug gestiegen, um nach Hause zu fahren. Plötzlich habe eine ihm unbekannte männliche Person an die Scheibe seiner Beifahrerseite geklopft. Der unbekannte Mann habe auf eine Münze gedeutet, die er in der Hand hielt.

Verstehen konnte er den Mann nicht.

Anschließend sei der Unbekannte auf die Fahrerseite gekommen und habe wieder auf die Münze gedeutet.

Da er den Mann wieder nicht verstehen konnte, habe er die Fahrertür geöffnet, um auszusteigen.

Er wurde daraufhin von dem Mann unvermittelt zurück auf den Sitz gestoßen. Anschließend sei der Unbekannte in Richtung Varrentrappstraße davongelaufen.

Der 68-Jährige musste anschließend feststellen, dass seine Geldbörse und ein Etui mit diversen Papieren, welche er in der Seitenablage der Fahrertür verstaut hatte, verschwunden waren.

Daraufhin alarmierte Funkstreifenbesatzungen konnten den Unbekannten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr feststellen.

Beschrieben wurde der Täter wie folgt:

- ca. 180cm groß - ca. 45 Jahre alt - dunkle kurze Haare - bekleidet mit dunkler Regenjacke, dunkler Hose und schwarzen Schuhen - Dreitagebart und ungepflegt

Durch die Kriminalpolizei wurde ein Strafverfahren wegen Raubes eröffnet.

Gesucht werden nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell