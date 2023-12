Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231229-2: Polizisten stellten Einbrecher auf frischer Tat

Brühl (ots)

Aufmerksamer Zeuge beobachtete Einbruch und wählte den Notruf

Ein aufmerksamer Zeuge (69) hat am Donnerstagabend (28. Dezember) in Brühl drei Personen beobachtet, die durch ein Kellerfenster in das Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sind. Kurze Zeit später stellten alarmierte Polizisten drei minderjährige Tatverdächtige (15, 16, 17) im Treppenaufgang des Hauses. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen.

Gegen 22.15 Uhr meldete der 69-Jährige über den Notruf der Polizei den Einbruch in das Mehrparteienhaus an der Straße "Am Römerkanal". Durch das Geräusch eines klirrenden Fensters wäre er geweckt worden und hätte anschließend beobachtet, wie die unbekannten Personen durch das Kellerfenster stiegen. Mehrere Polizisten umstellten daraufhin das Gebäude. Als die Täter die Uniformierten durch das beschädigte Fenster erblickten, flüchteten sie. Doch bereits im Hausflur trafen sie auf weitere Beamte. Die drei Minderjährigen ließen sich widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Jugendlichen fanden die Polizisten bei dem 15-Jährigen ein Messer. Dieses und die Schuhe aller Beschuldigten stellten sie sicher. Während der Spurensicherung am Tatort stellten die Ermittler mehrere aufgebrochene Bretterverschläge im Keller fest.

Zur Feststellung ihrer Identität brachten Polizisten die drei Jugendlichen zu einer Polizeiwache. Hier erschienen die bereits informierten Erziehungsberechtigten mit den Ausweisen der Tatverdächtigen. Anschließend übergaben die Beamten die drei Jungen in die Obhut ihrer Verwandten. Die Beschuldigten müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls verantworten. (hw)

