POL-REK: 231229-1: Zwei Jugendliche nach Raubdelikt festgenommen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Pulheim Polizisten haben am Sonntag (24. Dezember) zwei Verkehrsunfälle in Bergheim und Pulheim aufgenommen, bei denen Autofahrer laut ersten Ermittlungen unter Alkoholeinfluss standen. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. In Pulheim-Brauweiler kam am Sonntagmittag ...

