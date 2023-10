Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsätze im LK Gotha und Ilm- Kreis - Erstinformation

LPI Gotha (ots)

Aktuell laufen im Schutzbereich der LPI Gotha mehrere Polizeieinsätze. Nach jetzigem Kenntnisstand gingen in einem Gymnasium in Neudietendorf, in einer Schule in Unterpörlitz und in einem Busunternehmen in Grabsleben anonyme Droh-Schreiben ein. Die Polizei hat sofortige Einsatzmaßnahmen zur Abprüfung initiiert, die Gebäude sind bereits geräumt. Derzeit wird außerdem geprüft, ob Zusammenhänge zu anderen regionalen und überregionalen Bedrohungslagen bestehen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell