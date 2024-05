POL-GT: Genau mein Fall! - Polizei NRW Die Polizei Gütersloh wirbt für Nachwuchs

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Nachdem ein bis dahin unbekannter Täter in der Mittwochnacht (29.05., 04.15 Uhr) Teile der Außendekoration eines Restaurants an der Schulstraße in Brand steckte (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5789589), gelang es Kriminalbeamten der Polizei Gütersloh nach Ermittlungen am Vormittag einen ...

mehr