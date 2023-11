Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231115 - 2088 Frankfurt - Flughafen: Angriff auf Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 47-jähriger Mann wollte Gestern Abend (14.11.1023) alkoholisiert eine Lokalität am Frankfurter Flughafen nicht verlassen. Als Polizeibeamte hinzugerufen wurden, attackierte er diese und versuchte sie zu beißen. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Es kam zur Festnahme.

Im Bereich "The Squaire" kam es gegen 19.15 Uhr in einem dortigen Lokal zu einem Streit zwischen einem Gast und dem Barpersonal. Der stark alkoholisierte 47-Jährige pöbelte Gäste an und kam der Aufforderung, die Örtlichkeit, zu verlassen nicht nach.

Nach dem Eintreffen einer Polizeistreife verhielt sich der Mann auch gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ. Im Verlauf der Kontrolle griff er an das Ohr eines der Beamten und setzte zu einem Würgegriff an. Die Beamten konnten den Griff lösen und ihn festnehmen.

Die Fesselung der Hände hielt ihn jedoch nicht davon ab, weiter gegen die Polizisten vorzugehen, er versuchte sie zu beißen, was ihm jedoch misslang.

Der Mann wurde in das Polizeigewahrsam gebracht.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell