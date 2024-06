FW-EN: Weiterhin hohes Einsatzaufkommen

Herdecke (ots) - Die Freiw. Feuerwehr Herdecke musste am Freitag zu drei Einsätzen ausrücken. Um 10:08 Uhr wurde eine Ölspur an der Dortmunder Landstraße gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Warnschilder auf und forderten ein Spezialunternehmen zur Beseitigung von Ölspuren an. In der Straße Am Berge wurde gegen 17:54 Uhr eine Person hinter verschlossener Wohnungstür gemeldet. Ein eingreifen der Feuerwehr ...

mehr