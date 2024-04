Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchte Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung in Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

(Wen) Am 04.04.2024 gegen 10.00 Uhr kam es in der Hainbergstraße in Kreiensen zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 25-jährigen Frau. Hierbei wurde ebenfalls versucht das Opfer in den mitgeführten Pkw des Beschuldigten zu ziehen. Durch vehemente Gegenwehr und das Eingreifen einer Zeugin ließ der Täter jedoch vom Opfer ab. Die bisher unbekannte Zeugin, sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Gandersheim 05382/9539-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell