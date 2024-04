Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus/Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Bergmannstarße. Zeitraum: Freitag, 22. März 2024, 089:00 Uhr bis Freitag, 29. März 2024, 12:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte die Ortschaft Kalefeld auf und man versuchte in ein Einfamilienhaus in der Bergmannstraße gewaltsam einzudringen. Es wird gemutmaßt, dass der/die Täter bei der weiteren Tatausführung (gewaltsam über die Terrasse in das Wohnhaus einzudringen) gestört wurden. Anwohner, Spaziergänger und Zeitungsausträger aus Kalefeld, insbesondere aus der Bergmannstraße, werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeugen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell