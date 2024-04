POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Im Zeitraum zwischen dem 02.04., 15:30 Uhr bis 03.04., 15.00 Uhr, kam es in der Straße Walkemühlenweg 32a in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Außenspiegel eines am Straßenrand abgestellten grauen VW Polo stieß, dadurch einen Schaden von ca. 300 Euro verursachte und sich anschließend unerkannt entfernte. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei ...

