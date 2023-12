Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Erneut Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fahrzeugdiebstahl, der am Mittwoch (13.12.2023) zwischen 19:40 Uhr und 21:30 Uhr in der Kasteneckstraße in Beihingen verübt wurde. Bislang unbekannte Täter entwendeten auf bislang noch unbekannte Art und Weise einen Dogde vom Typ RAM in der Farbe schwarz. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 60.000 Euro.

Bereits zwischen 05.12.2023 auf 06.12.2023 wurde ebenfalls ein Dodge RAM in der Hohenecker Straße in Freiberg am Neckar entwendet. Möglicherweise besteht hier ein Tatzusammenhang (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5666884).

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell