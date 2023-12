Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten 19-jährigen Fußgänger kam es am Donnerstag (14.12.2023) gegen 21:10 Uhr auf der Landesstraße 1138 bei Benningen am Neckar. Ein 19-jähriger Gassigeher war zusammen mit seinem Hund auf einem Feldweg entlang der Landesstraße 1138 in Richtung Steinheimer Straße unterwegs. Da sein Hund plötzlich auf die Fahrbahn der Landstraße rannte, folgte ihm sein Herrchen. Hierbei beachtete der Mann mutmaßlich den Fahrzeugverkehr nicht und kollidiert in der Folge mit einem heranfahrenden BMW einer 22-Jährigen. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung der BMW-Lenkerin kam es zum Zusammenstoß. Hierdurch erlitt der 19-Jährige schwere Verletzungen, er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 22-jährige BMW-Lenkerin erlitt leicht Verletzungen. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

