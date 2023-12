Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte brechen Autos auf und stehlen Lenkräder

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Diebe trieben zwischen Montag, 13:00 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr (11./12.12.2023) in Bietigheim-Bissingen ihr Unwesen und drangen in insgesamt sechs geparkte Pkw der Marken BMW und Mercedes-Benz ein. Aus fünf der Fahrzeuge entwendeten die Unbekannten die Lenkräder. In jeweils einem Fall wurde zusätzlich zum Lenkrad auch das Navigationssystem samt Radio und Display bzw. die komplette Armatureneinheit mit Display entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf insgesamt circa 17.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens an den Fahrzeugen ist noch nicht bekannt. Die fünf vollendeten Diebstähle ereigneten sich im Bissinger Westen im Birkenweg, der Westendstraße und den Entenäckern. Bei dem sechsten Fall im Eschenweg wurde zwar eine Seitenscheibe engeschlagen, aus dem Pkw jedoch nichts entwendet. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 0800 1100225 oder per Email an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

