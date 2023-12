LPI-NDH: Sachbeschädigung Heiligenstadt

Nordhausen (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr in der Zeit vom 07.12.2023 / 23:00 Uhr bis zum 08.12.2023 / 08:00 Uhr in Leinefelde die Straße "Im Rödichen". Dort kollidierte er aus unbekannter Ursache mit einem am Fahrbahnrand abgestellten grauen Pkw BMW. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von geschätzten 2.000,-EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

