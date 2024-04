Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken Fahrrad geklaut

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Dienstag, 02.04.2024, 20.00 - 20.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Mit dem Fahrrad anschließend betrunken weggefahren.

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 20.00 - 20.30 Uhr hat ein Mann ein Fahrrad geklaut und ist mit diesem weggefahren.

Die 59-jährige Eigentümerin hatte ihr Mountainbike vor einer Drogerie abgestellt und nicht vor Diebstahl gesichert. Als sie aus der Drogerie kam, war das Fahrrad im Wert von 200 Euro nicht mehr da. Durch Zeugen konnte eine Beschreibung des männlichen Täters abgegeben werden.

Gegen 23.00 Uhr wurde ein augenscheinlich betrunkener Mann mit einem Mountainbike in Sudheim gemeldet. Der Mann befand sich in der Straße "Unteres Tor" und wurde durch einen Zeugen fahrend mit einem Mountainbike gesehen. Die Beschreibung zum Mann passte auf die Täterbeschreibung des Fahrraddiebstahls. Der 28-jährige Mann konnte mit dem gestohlenen Mountainbike durch die Polizei Northeim angetroffen werden. Bei dem Mann ohne festen Wohnsitz konnte zudem Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest konnte ein Wert von über 3,3 Promille festgestellt werden. Folge war eine Blutprobenentnahme in der Northeimer Dienststelle.

Gegen den Mann wurden ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl und wegen der Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell