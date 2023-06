Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Althengstett (ots)

Ohne sich um die Folgen des Verkehrsunfalls zu kümmern, hat am Montagmorgen der Fahrer eines vermutlich dunklen Kombis seine Fahrt auf der Bundesstraße 295 fortgesetzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 48-jährige Kradfahrer gegen 7:00 Uhr von der Landstraße 179 aus Richtung Neuhengstett kommend in den Kreisverkehr an der Bundesstraße 295 ein. An der ersten Ausfahrt will er diesen auf die Bundesstraße 295 in Richtung Althengstett verlassen. Noch im Kreisverkehr touchiert ihn ein hinter ihm fahrender dunkelfarbener Kombi. Hierdurch kommt er zu Fall und bleibt wenige Meter nach dem Kreisverkehr leichtverletzt auf der Bundesstraße 295 in Richtung Althengstett liegen. Der dunkelfarbene Kombi fuhr ohne anzuhalten weiter und setzte seine Fahrt nach Ausfahren aus dem Kreisverkehr in Richtung Weil der Stadt fort. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der Kradfahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen zum Unfallgeschehen oder des flüchtigen Fahrzeuges werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07051 161-0 beim Polizeirevier Calw zu melden.

