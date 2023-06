POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Täter bedrohen Mann und nehmen ihm Handy ab - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Vor mehreren Passantinnen hat sich in der Innenstadt am Samstagmittag ein 24-jähriger Mann entblößt und an sich manipuliert. Nach kurzer Flucht ist der Mann dann in einem Einkaufszentrum festgenommen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann, gegen 14:30 Uhr, zunächst mit dem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs und zog sich vor mehreren ...

mehr