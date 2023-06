Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Exhibitionist belästigt Frauen: Festnahme

Pforzheim (ots)

Vor mehreren Passantinnen hat sich in der Innenstadt am Samstagmittag ein 24-jähriger Mann entblößt und an sich manipuliert. Nach kurzer Flucht ist der Mann dann in einem Einkaufszentrum festgenommen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann, gegen 14:30 Uhr, zunächst mit dem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs und zog sich vor mehreren Frauen aus, welche erschrocken davonrannten. Eine Frau verfolgte der 24-Jährige offenbar, weshalb ihr ein aufmerksamer Zeuge zu Hilfe kam und sie begleitete, so dass der Verfolger von ihr abließ. Kurze Zeit später konnte der mutmaßliche Täter mit einem Fahrrad ausgemacht werden. Als er allerdings die Polizeibeamten bemerkte, warf er sein Fahrrad in Richtung des Streifenwagens und flüchtete ins Untergeschoss eines Einkaufszentrums. Während die Beamten den Tatverdächtigen zu Fuß verfolgten, wurden sie von weiteren Passanten auf ein mögliches Messer in der Hand des Mannes aufmerksam gemacht. Aufgrund dieser Gefahrenlage wurde der 24-Jährige im Anschluss unter Androhung des Schusswaffengebrauchs angesprochen und vorläufig festgenommen. Ein Messer konnte letztlich nicht aufgefunden werden. Da sich im Laufe des Einsatzes Anzeichen für eine psychische Erkrankung des Mannes ergaben, wurde der 24-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Hinweise ergaben, dass der Mann bereits kurz nach 14:00 Uhr im Stadtgarten eine Passantin belästigt hatte. Sofern noch weitere Frauen von entsprechenden Handlungen betroffen waren, bittet das Kriminalkommissariat Pforzheim darum, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

