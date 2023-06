Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - "Campingbus" gestohlen - Wer hat etwas beobachtet?

Pforzheim (ots)

Unbekannte entwendeten am Wochenende in der Innenstadt einen weiß-schwarzen VW Bus im Gesamtwert von rund 65.000 Euro.

Mit derzeitigem Ermittlungsstand war das Fahrzeug in der Emma-Jäger-Straße / Ecke Deimlingstraße auf einem Parkplatz abgestellt worden. In der Zeit zwischen Samstag, 03.06.2023, 17:00 Uhr, und Sonntag, 04.06.2023, 08:15 Uhr, machte sich die unbekannte Täterschaft an dem Fahrzeug zu schaffen und stahl es auf noch ungeklärte Art und Weise.

Das entwendete Fahrzeug wird wie folgt beschrieben: VW-Bus, California, weiß-schwarz, mit amtlichem Münchner Kennzeichen. Das Fahrzeug hat das Baujahr 2018 und ist im Innenraum weiter ausgebaut worden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell