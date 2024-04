POL-NOM: PKW und Anhänger beschädigt

Uslar (ots) - BODENFELDE, (GO), DAMMSTRASSE, Samstag, der 30.03.2024, zwischen 22:00 Uhr 22:30 Uhr. Unbekannte Täter entwendeten das hintere Kennzeichen vom PKW einer 23- jährigen aus Bodenfelde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

mehr