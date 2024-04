POL-NOM: Einbruchdiebstahl

Uslar (ots) - USLAR, (GO), ERNST-REUTER-STRASSE, Freitag, der 29.03.2024, 02:15 Uhr. Bislang unbekannte Täter gelangen, durch Einschlagen einer Fensterverglasung, in den Verkaufsbereich eines Fahrradhandels und entwendeten zwei E-Fahrräder der Marken Lapierre und Specialized in den Farben silber und orange. Der Gesamtschaden beträgt ca. 9000,00 EUR. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte ...

