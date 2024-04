Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Tschaikowskistraße, Mittwoch, 03.04.2024, 18.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Lkw-Fahrer unter THC-Einfluss.

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr kontrollierte die Polizei Northeim einen polnischen Lkw in der Tschaikowskistraße in Northeim.

Bei der Kontrolle konnte der 27-jährige Fahrzeugführer kein Tageskontrollblatt vorzeigen. Das Verwarngeld akzeptierte der Mann und bezahlte dies vor Ort. Beim Bezahlvorgang entdeckten die Beamten ein Tattoo der chemischen Strukturformel von THC. Im Gespräch gab der 27-Jährige an, dass er aufgrund von Rückenbeschwerden Cannabis konsumieren würde.

Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC und die Folge war eine Blutprobenentnahme. Aufgrund des polnischen Wohnsitzes hinterlegte der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von ca. 500 Euro. Dem 27-jährigen Polen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell