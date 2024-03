FW-EN: Brand im Gebäude in Ennepetal

Ennepetal (ots) - Um 13:34 Uhr wurde die Drehleiter der Hauptwache, zu einer Kindertagesstätte in den Ortsteil Büttenberg alarmiert. In einer ca. 15m hohen Birke, drohte ein Ast auf einen Spielplatz zu stürzen. Die Besatzung der Drehleiter entfernte den Ast aus der Baumkrone und beendete den Einsatz nach ca. 30 min. Um 16:27 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem: "Brand im Gebäude" in den Ortsteil ...

mehr