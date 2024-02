Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Überörtliche Hilfe Gevelsberg und Tier in Notlage

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 28.02.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 1:47 Uhr zur überörtlichen Hilfe nach Gevelsberg alarmiert. Mittels Drehleiter, Löschfahrzeug, Logistikfahrzeuge und Personal wurde die Feuerwehr Gevelsberg bei einem Brandeinsatz in der Mittelstraße unterstützt. Im Wesentlichen waren die insgesamt 20 Einsatzkräfte bei der Menschenrettung und der Brandbekämpfung unter Atemschutz sowie der anschließenden Gebäudesicherung eingesetzt. Die Unterstützung ging bis ca. 16:00 Uhr. Auf die Berichterstattung der zuständigen Feuerwehr Gevelsberg wird verwiesen. Um 8:07 Uhr wurde ein Tier in Notlage in der Ortschaft Willringhausen gemeldet. Hier hatte sich ein Reh in einem massiven Eisenzaun verfangen. Leider waren die Verletzungen so schwerwiegend das das Tier von dem Jagdausübungsberechtigten von seinem Leid erlöst werden musste. Der Einsatz endete um 08:51 Uhr.

