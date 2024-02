Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gefahrenast im Baum und Verrauchung in einem Parkhaus

Ennepetal (ots)

Um 13:34 Uhr wurde die Drehleiter der Hauptwache, zu einer Kindertagesstätte in den Ortsteil Büttenberg alarmiert. In einer ca. 15m hohen Birke, drohte ein Ast auf einen Spielplatz zu stürzen. Die Besatzung der Drehleiter entfernte den Ast aus der Baumkrone und beendete den Einsatz nach ca. 30 min.

Um 16:27 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem: "Brand im Gebäude" in den Ortsteil Milspe alarmiert. In einem Treppenraum eines Parkhauses war es zu einem Kleinbrand gekommen und aufmerksame Bürger meldeten dort eine leichte Verrauchung. Ein "Atemschutztrupp" wurde in den Treppenraum entsandt, dieser musste aber nicht mehr tätig werden. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Lüften des Treppenraumes. Im Einsatz waren 8 Fahrzeuge und 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Sowie der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreis und die Polizei. Der Einsatz konnte um 16:50 Uhr beendet werden.

