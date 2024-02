Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ölspuren und Sturmschäden

Am Donnerstag den 22.02.2024 rückte die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Ölspuren und wetterbedingten Einsätzen aus. Um 11:09 Uhr zog sich eine Ölspur von Schwelm aus kommend über die B483 bis in das Radevormwalder Stadtgebiet. Hier wurde von zwei Einsatzkräften Warnschilder aufgestellt und ein Fachunternehmen verständigt. In der Westfalenstraße wurden um 12:53 ein ca zwei Quadratmeter großer Ölfleck abgestreut. Eine weitere Ölspur wurde um 16:05 Uhr in der Hangstraße gemeldet. Hier konnte allerdings nichts festgestellt werden. Eine Kaminabdeckung hatte sich um 20:46 Uhr in der Buchenstraße durch den Wind gelöst und war auf die Fahrbahn gefallen. Hier wurde der Kamin auf weitere lose Teile überprüft. Im Anschluss musste ein Baum auf der Willringhauser Straße entfernt werden. Ein weiterer Baum wurde um 23:59 Uhr auf der L699 mit einer Motorsäge zerkleinert und am Fahrbahnrand abgelegt.

