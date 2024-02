Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 21.02.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 18:13 Uhr zu einem: "Brandmeldeanlagenalarm", zu einem Gebäude in die Neustraße alarmiert. Das Gebäude wurde ausgiebig erkundet und ein "Atemschutztrupp" entsandt. Es konnten keine Schadensmerkmale ausfindig gemacht werden und somit konnte die Einsatzstelle, für die 15 Einsatzkräfte um 18:46 Uhr beendet und dem Betreiber übergeben werden. Um 19:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem: "PKW mit aufgerissener Ölwanne", in die Kölnerstraße alarmiert. Ein Fahrzeug war von der regulären Fahrbahn abgekommen und hatte sich im Gleisbett die Ölwanne des Motors aufgerissen. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden aufgefangen und mit Bindemittel abgebunden, des Weiteren wurde der Brandschutz sichergestellt, sowie die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Die Fahrzeugführerin wurde unverletzt betreut. Der Löschzug Milspe/ Altenvoerde sicherte während des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet. Während des laufenden Einsatzes wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz: "mehrere Personen im Aufzug" in den Ortsteil Milspe alarmiert. Ein Personenaufzug verweigerte seinen Dienst und die Feuerwehr befreite die 7 Personen aus dem Aufzug. Zu diesem Einsatz unterstützte die Feuerwehr Gevelsberg mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug. Der Einsatz konnte für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gevelsberg und Ennepetal um 20:37 Uhr beendet werden.

