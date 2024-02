FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch, den 14.02.2024 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 12:11 Uhr zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in den Amselweg alarmiert. Der Patient wurde mit dem Rettungsdienst zum Rettungswagen transportiert. Nach Beendigung der Maßnahme endete der Einsatz um 12:38 Uhr. Um 21:38 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter in die Hagener Straße aus. Dort befand sich eine hilflose Person hinter einer verschlossenen ...

mehr