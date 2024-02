FW-EN: Tragehilfe und Türöffnung

Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 11.02.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal bisher zu folgenden Einsätzen alarmiert: Um 14:41 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Gerätewagen Technik zur Ortschaft Dorn aus. In einem dortigen Waldwirtschaftsweg musste ein Patient zur öffentlichen Verkehrsfläche transportiert werden. Nach Übergabe des Patienten an den Rettungsdienst konnte der Einsatz um 15:02 Uhr ...

