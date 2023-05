Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der BAB 20 zwischen der Anschlussstelle Gützkow und der Anschlussstelle Greifswald im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Grimmen (ots)

Am Sonntag den 14.05.2023 gegen 03.50 Uhr befuhr ein 23-jähriger polnischen Fahrer mit einem polnischen Kleinbus Renault die BAB 20 in Richtung Lübeck. Der Kleinbus war mit weiteren acht Personen besetzt. Vor dem Kleinbus fuhr ein 20-jährigen Stralsunder mit seinem PKW Kia. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Kleinbus auf Höhe des Kilometers 208,0 auf den vorausfahrenden PKW Kia auf. Durch diesen Zusammenstoß kam der Kia nach rechts vor der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinab, zerstörte danach einen Wildzaun auf einer Länge von 20 Metern und kam auf einer Wiese zum Stehen. Bei diesem Verkehrsunfall wurden der deutsche Kia Fahrer, sein 21-jähriger deutscher Beifahrer und ein 24-jähriger, männlicher, polnischer Insasse des Kleinbusses leicht verletzt. Die Verletzten wurden zur medizinischen Behandlung in die Uni-Klinik Greifwald verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000,- Euro. Die BAB 20 war in Richtung Lübeck für ca. dreißig Minuten voll gesperrt. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

