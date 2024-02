FW-EN: Einsätze am 03.02.2024

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch, den 31.01.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 00:15 Uhr zu einem Brandmeldealarm in eine Flüchtlingsunterkunft in der Heimstraße alarmiert. Die Erkundung ergab eine Auslösung der Anlage durch Zigarettenrauch. Der Raum wurde gelüftet und die Anlage zurück gestellt. Der Einsatz endete um 00:49 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

