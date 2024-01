FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am Sonntag den 28.01.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:34 Uhr zu einer sogenannten "Tier in Notlage" in die Peddinghausstraße alarmiert. Hier sollte ein vermutlich verletzter Marder auf der Straße sitzen. Die fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr, welche mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückt waren, sicherten den Marder in einer Transportbox und nahmen ihn mit zur Feuerwache, wo er ...

