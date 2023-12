Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Frau fällt auf falschen Sänger rein ++ Unfall bei Eis und Schnee - 22-jähriger Mann verletzt ++ Auto rutscht bei Glätte auf die Bundesstraße - Zwei Frauen verletzt ++

Rotenburg (ots)

Frau fällt auf falschen Sänger rein

Zeven. Eine Frau aus dem Raum Zeven ist in den zurückliegenden Wochen in den sozialen Netzwerken auf einen angeblichen, italienischen Sänger hereingefallen. Sie hatte zuvor ein Video vom Auftritt des tatsächlichen Tenors im Internet kommentiert und war kurz darauf über den Facebook-Messenger vom angeblichen Management des Künstlers angeschrieben worden. Im Verlauf des nachfolgenden Kontaktes über WhatsApp sei es zu Geldforderungen für ein angebliches Visum gekommen. Die Frau überwies insgesamt dreitausend Euro mit Guthabenkarten. Am Montag tischten die Täter der Frau eine neue Geschichte auf. Bei einem beabsichtigten Besuch sei es auf einem Flughafen zu einer Festnahme durch die Polizei gekommen. Es meldete sich tatsächlich ein falscher Polizeibeamter und bestätigte den Einsatz. Der Betrüger forderte erneut Geld, um den festgenommenen Sänger auszulösen. Jetzt schöpfte die Frau Verdacht und meldete sich bei der Polizei.

Unfall bei Eis und Schnee - 22-jähriger Mann verletzt

Hamersen. Leichte Verletzungen an Kopf und Schulter hat sich ein 22-jähriger Autofahrer am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der K 142 (Alpershauser Straße) zugezogen. Der junge Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße unterwegs, als er auf der winterglatten Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild und einem Baum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa fünftausend Euro.

Auto rutscht bei Glätte auf die Bundesstraße - Zwei Frauen verletzt

Hassendorf. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B75/Rotenburger Straße sind am Dienstagmorgen zwei Frauen verletzt worden. Eine 21-jährige Autofahrerin hatte kurz vor 7 Uhr früh mit ihrem VW von der Rotenburger Straße nach rechts auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Aufgrund der Schneeglätte rutschte ihr Wagen auf die Vorfahrtstraße. Dort kollidierte sie mit dem Hyundai einer 57-Jährigen, die in Richtung Rotenburg unterwegs war. Die beiden Verletzten kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Polizei erkannt gefälschten Führerschein

Alpershausen. Einen gefälschten Führerschein hat ein 44-jähriger Autofahrer Beamten der Polizeistation Sittensen am Dienstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle auf der K 142 vorgelegt. Die Polizisten waren gegen 15.30 Uhr auf den Renault des Mannes aufmerksam geworden und hatten ihn gestoppt. Da der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, musste er die Fahrt an dieser Stelle beenden. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Einbruch in Scheune

Anderlingen. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in eine Scheune an der Grafeler Straße eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und holten einen Kompressor, eine Werkzeugkiste und zwei Motorsägen des Herstellers Stihl heraus. Die Polizei geht von einem Schaden von knapp zweitausend Euro aus.

Taxi aufgebrochen

Zeven. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Feldstraße ein Taxi aufgebrochen. Auf einem rückwärtigen Grundstück schlugen sie die Scheibe der Fahrertür ein und nahmen aus der Seitenablage eine Geldbörse mit den Einnahmen heraus.

Auto auf dem Parkplatz aufgebrochen

Scheeßel. Am Dienstagvormittag haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz Büschelskamp an der Bundesstraße 75 ein Auto aufgebrochen. Zwischen 10 Uhr und 13 Uhr schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Seat ein und holten einen auf dem Beifahrersitz abgelegten, blauen Rucksack und eine schwarze Arbeitstasche aus dem Fahrzeuginneren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell