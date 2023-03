Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch - Hebelspuren an der Hauseingangstür

Unkel, Honnefer Straße (ots)

Am Freitag wurde der Polizei Linz ein Einbruchsversuch in Unkel gemeldet. Der Vermieter stellte an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses Hebelspuren fest. Der Türrahmen wurde dadurch leicht beschädigt. Die massive Tür hielt dem Versuch stand, sodass der bislang noch unbekannte Täter nicht in das Gebäudeinnere gelangte. Die Tat dürfte sich zwischen dem 15.03. (ca. 20 Uhr) und dem 16.03.2023 (ca. 20 Uhr) ereignet haben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz zu melden.

